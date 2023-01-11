2023/01/11 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأربعاء، إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 63 ألف درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.وقالت في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “دائرة الموازنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تعلن إنجاز إجراءات استحداث الاف الدرجات الوظيفية لتثبيت العقود المركز الخبري الوطني.

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