2023/01/11 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الواجهة الخارجية لبناية البنك المركزي العراقي تقترب من الإنجاز..



صور المركز الخبري الوطني.

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