مدرب منتخبنا الوطني: تنتظرنا مباراة صعبة وشاقة أمام اليمن

2023/01/11 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خيسوس كاساس، أن أسود الرافدين تنتظره مباراة صعبة وشاقة أمام اليمن في كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليمن إن “المنتخب الوطني تنتظره مباراة صعبة وشاقة أمام اليمن وستكون هناك بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية”.

وأضاف أن “الكادر التدريبي سيحاول استخدام الضغط العالي أمام اليمن ونتمنى أن يكون الأداء أسرع من قبل اللاعبين”، مبيناً أن “المنتخب اليمني ظهر بشكل أكثر تنظيماً في مباراة عُمان”.

وتابع “لا نملك أي أفضلية على أي فريق، جميع المباريات مهمة وصعبة ولم أصرح بأن كأس الخليج بطولة غير مهمة”.

وسيتواجه المنتخبان يوم غد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الخليج “خليجي 25”.

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