2023/01/11 | 11:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0E_gGUbWXzs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | مسرور بارزاني يصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع لحكومة إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | مسرور بارزاني يصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع لحكومة إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).