2023/01/11 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وفقاً لمعلوماتٍ استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى من إلقاء القبض على متهمين إثنين يمارسان أعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية مستغلين بها بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعمالهم الدنيئة والتي وصلت إلى أكثر من (٨٤١) حالة ابتزازٍ وتهديدٍ عبر صفحات وهمية تمكنا من خلالها جمع مبالغ مالية تقدر بـ (٥٠) مليون دينار عراقي.وقد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يطيح بـ"مشعوذين" ابتزا 800 ضحية في المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يطيح بـ"مشعوذين" ابتزا 800 ضحية في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).