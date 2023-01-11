التجارة: تأسيس 3017 شركة وطنية وتسجيل 173 فرع شركة اجنبية في 2022

2023/01/11 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن انجاز ملاكات دائرة تسجيل الشركات معاملات تاسيس 3017 شركة وطنية محدودة وتسجيل 173 فرع شركة اجنبية، بالاضافة الى تسجيل 14 وكالة تجارية خلال العام الماضي.وقال مدير عام دائرة تسجيل الشركات، مجاهد محمد شافي العيفان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اصدار عدة قرارات خلال هذا الشهر والتي تتعلق بتعديل عقود الشركات المساهمة و زيادة وتخفيض راس مال و دمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة"، مضيفاً انه "تم كذلك توثيق (3216) شركة مسجلة وتاشير المحاضر واحالة (2609) شركة عراقية، و(241 ) شركة اجنبية الى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات".واشار الى ان "الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها (13221) شركة وطنية و(207 ) شركة اجنبية المركز الرئيسي و(173) فرع الشركات الاجنبية، بالاضافة الى دمج حسابات (243) وقرار وزيادة او تخفيض راس مال (362) شركة، وتاشير قرارات التصفية والدمج وزيادة وتخفيض رؤوس الاموال حسابات (2859) شركة، وتاشير الحجوزات والتاكد من الاسماء المحجوزة اموالهم لـ (4335) وتدقيق وصولات (63295) وتصديق قرارات الهيئة العامة للشركات المحدودة والاشخاص (7623) ، اعتماد اولويات الشركات العراقية المسجلة في اقليم كوردستان (155)".ولفت الى "قيام دائرته بتصديق محاضر الاجتماعات التاسيسية للشركات المحدودة والبالغ عددها (2849) محضر بالاضافة الى تصديق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة (848) ، وارشفة وثائق اضابير (8457)".

تحرير: أ.ف

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