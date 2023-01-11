إيران تستدعي السفير العراقي لديها احتجاجا على تسمية “خليجي 25” لكرة القدم

2023/01/11 | 11:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إنه تم استدعاء سفير العراق لدى طهران لتبليغه احتجاج الجمهورية الإسلامية على تسمية “خليجي 25” لكرة القدم ببطولة الخليج العربي.وصرح عبد اللهيان اليوم الأربعاء بأنه: “تم استدعاء السفير العراقي إلی الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلح وهمي بدلا من الخليج الفارسي وعكسنا حساسية الشعب الايراني […]

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