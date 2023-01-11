أحداث كانون الثاني.. مسرور بارزاني يصل بغداد

2023/01/11 | 12:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الاربعاء 11 كانون الثاني 2023 مسرور بارزاني يصل بغداد الثلاثاء...

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مسرور بارزاني يصل بغداد أولاً على المسلة.

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