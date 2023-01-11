2023/01/11 | 12:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات في عملية طعن بمحطة غارد دي نورد في باريس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/11 | 12:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات في عملية طعن بمحطة غارد دي نورد في باريس) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات في عملية طعن بمحطة غارد دي نورد في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).