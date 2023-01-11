2023/01/11 | 12:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دراسة: سمنة المراهقين تضاعف خطر إصابتهم بسكتة دماغية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7wiVw8UC49Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دراسة: سمنة المراهقين تضاعف خطر إصابتهم بسكتة دماغية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دراسة: سمنة المراهقين تضاعف خطر إصابتهم بسكتة دماغية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).