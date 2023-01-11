طهران تستدعي السفير العراقي احتجاجاً على عبارة

2023/01/11 | 12:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير العراقي لدى طهران نصير عبد المحسن، على خلفية استعمال السلطات العراقية عبارة "الخليج العربي"، خلال استضافة مدينة البصرة جنوبي العراق، بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين.

ونقلت وكالة "إرنا"، الإيرانية عن الوزير الإيراني قوله: "تم استدعاء السفير العراقي إلى الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلحاً وهمياً بدلاً من الخليج الفارسي، وعكسنا حساسية الشعب الإيراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلى الجانب العراقي"، على حدّ قوله.



وأضاف: "صحّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هذه المسألة (هذا الخطأ)، في مقال نُشر أخيراً على الفضاء الافتراضي".

ولفت إلى أنه "على الرغم من أنّ لدينا علاقات استراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع، واستدعينا السفير العراقي لدى طهران إلى الخارجية، للتأكيد على حساسية الشعب الإيراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي، والإعلان عنها إلى الجانب العراقي"، بحسب ما أوردته الوكالة الإيرانية.

والأحد الماضي، نقلت وسائل إعلام عن نواب في مجلس الشعب الإيراني، تنديدهم بتصريحات السوداني، وزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، لاستخدامهما مصطلح "الخليج العربي"، على هامش ترحيبهما باحتضان البصرة فعاليات "خليجي 25" المقامة حالياً في البصرة.

ودعا النائب الإيراني، ولي الله بياتي، زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء العراقي إلى "الاعتذار".

وإثر ذلك، أطلق ناشطون عراقيون من جنوب ووسط العراق، حملة على منصات "تويتر"، و"فيسبوك"، بعنوان "الخليج عربي" و"الخليج العربي"، يهاجمون فيه الموقف الإيراني، ويعتبرونه اختلاقاً للمشاكل، متسائلين عن عدم إثارة إيران القضية في نسخ البطولة السابقة مثلما تفعل الآن، كما وجهوا دعمهم لزعيم التيار الصدري، طالبين منه عدم الاعتذار أو سحب بيانه كما دعت لذلك أوساط برلمانية إيرانية.

pic.twitter.com/DD5sTQ0OAD

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 5, 2023

وتعليقاً على استدعاء السفير العراقي لدى إيران، قال الباحث بالشأن السياسي العراقي مهند الجنابي عبر "تويتر"، إنّ "طهران تختلق أزمة سياسية مع بغداد، فماذا لو استعاد العراق وضعه الطبيعي مع أشقائه العرب؟ هذا التصرف اعتراف من إيران بتصدّع مشروعها في العراق".

🔴 الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي احتجاجاً على استخدام اسم #الخليج_العربي في #خليجي_25بعد اعتراضها الرياضي، طهران تختلق ازمة سياسية مع #بغداد، فماذا لو استعاد #العراق وضعه الطبيعي مع اشقاءه العرب؟هذا التصرف اعتراف من ايران بتصدّع مشروعها في العراق🇮🇶 🇸🇦🇶🇦🇦🇪🇧🇭🇰🇼🇾🇪🇴🇲

— د.



مهند الجنابي (@moaljanabi10) January 11, 2023

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تستدعي السفير العراقي احتجاجاً على عبارة "الخليج العربي") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تستدعي السفير العراقي احتجاجاً على عبارة "الخليج العربي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).