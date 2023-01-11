مدرب السعودية: تجهيز المنتخب لأولمبياد باريس هدفنا في خليجي 25

2023/01/11 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المدرب المساعد للمنتخب السعودي أحمد الرويعي، ان المشاركة في خليجي 25 هدفه تجهيز اللاعبين لأولمبياد باريس.

وقال الرويعي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عُمان إن “الأخضر لديه الطموح في كسب المباراة المقبلة أمام عُمان وحسم التأهل”، مبيناً أن “مواجهة العراق انتهت بإيجابياتها وسلبياتها”.

وبين أن “الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري يدخل جميع البطولات للحصول عليها، لكن هدفنا حاليا هو تجهيز هذه المجموعة لأولمبياد باريس، الطموح والفوز حق مشروع للمنتخبين..



ستكون هناك منافسة قوية”.

وأضاف ان “المجموعة انسجمت بسرعة ولم تكن هناك صعوبات رغم قصر المدة والجهاز الفني للأخضر يطمح لأفضل مستوى، وواثق أن هذه المجموعة تملك أفضل المستويات”.

من جانبه، قال لاعب المنتخب السعودي فيصل الغامدي إن “مواجهة العراق عدت بظروفها..



كانت الأجواء جماهيرية وممتعة لنا كلاعبين”.

وأضاف “أمامنا مباراة مهمة سنقاتل من أجل الفوز”.

وسيتواجه المنتخبان يوم غد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الخليج “خليجي 25”.

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