2023/01/11 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

الحلبوسي والصفدي يترأسان جلسة مباحثات ثنائية

منذ 3 ساعات

رئيس هيئة النزاهة يدعو السلطات الثلاث لمكافحة الفساد

منذ 3 ساعات

بارزاني في بغداد على رأس وفد رفيع

منذ 3 ساعات

الحلبوسي يلتقي نظيره الأردني في مبنى البرلمان

منذ 13 ساعة

القانونية النيابية: اللجان استأنفت مهامها ولم نبلغ بموعد اولى الجلسات

منذ 13 ساعة

نائب سابق: ارتفاع الدولار أزمة طارئة وأحد أسبابه أميركي – سياسي

منذ 14 ساعة

بعد انتهاء عطلته التشريعية..



متى يعاود البرلمان عقد جلساته؟

منذ 14 ساعة

الاطار يدعو لتحرك عاجل حيال “احتياطات العراق” المالية في امريكا..3 نقاط ضعف

منذ 15 ساعة

المالية النيابية تبدد صحة الوصاية الدولية على البنك المركزي

منذ 15 ساعة

رئيس الوزراء: سنزور ألمانيا الأسبوع المقبل ونسعى لشراكات اقتصادية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني وبارزاني يبحثان سبل التكامل في عمل الحكومتين الاتحادية والإقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني وبارزاني يبحثان سبل التكامل في عمل الحكومتين الاتحادية والإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).