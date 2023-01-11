السامرائي يبحث مع السفير الروسي سبل التعاون المشترك بين البلدين

2023/01/11 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الأربعاء، السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السامرائي استقبل السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

وأكد السامرائي أن "العراق مهتم في تطوير علاقته الخارجية مع البدان كافة"، مضيفا ان "السياسة الخارجية للعراق بدأت تقطع اشواطا مهمة في التعاون المشترك مع البلدان الأخرى".

تحرير: ر.



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