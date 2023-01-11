كاساس يتحدث عن

2023/01/11 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

شدّد مدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، اليوم الاربعاء، على أهميةِ مباراة يوم غد الخميس أمام منتخبِ اليمن وضرورة التركيز فيها.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق مناوي باشا بمدينةِ البصرة، وتابعته (بغداد اليوم)، أن "صفحة مباراة السعودية طويت، ليست هي إلا مباراة واحدة فزنا فيها، وعلينا التعامل مع كل مباراة وفق أهميتها وظروفها، وفي ضوء كل مباراة تحدد خطة اللعب والتشكيل الخاص بها".وأضافَ: "مباراة الغد لا تخلو من الصعوبةِ كون المنافس قدّم مستوى جيداً في مباراته الأولى ضد السعودية، وأحرج منتخبَ عمان في مباراته الثانية ولم يكن محظوظاً، لذلك نحن نعد طريقة لعب خاصة من ناحية نقل الكرة والضغط بطريقةٍ أفضل من المبارياتِ التي لعبناها، وسوف أتحفظ عن كشف الأسماء التي ستخوض اللقاء كوني لا أرغب بمساعدةِ المنافس".وعن تغير بعض أداء لاعبي منتخب العراق وظهورهم بمستوى جيد، اشار كاساس الى أنه "يتحدث باستمرار مع اللاعبين من أجل منحهم المزيد من الحماس والشجاعة، ولكن هذا ليس كافياً بل لدينا العديد من الجلسات الفرديّة مع اللاعبين، ومشاهدة بعض المقاطع الفيديوية ومقارنتها مع أدائهم".

وتصدر العراق مجموعته الاولى باربع نقاط بعد فوزه على السعودية بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الثانية، حيث سيلتقي نظيره اليمني يوم غد لتعزيز صدارته وضمان التاهل الى نصف نهائي خليجي 25.

تحرير: أ.ف

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