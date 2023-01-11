الشمري وسامي يناقشان تعزيز ملاكات الداخلية واستحقاقاتها من الدرجات الوظيفة

2023/01/11 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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ناقش وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وزير المالية طيف سامي، تعزيز ملاكات الداخلية واستحقاقاتها من الدرجات الوظيفة.

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