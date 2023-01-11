الكهرباء تحدد المناطق الأقل تجهيزاً للطاقة وتوضح الأسباب

2023/01/11 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حددت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، أسباب تفاوت معدل تجهيز الطاقة بين المحافظات، فيما أشارت إلى وجود تنسيق مع الجانب الإيراني ووزارة النفط لضمان وصول كميات وقود كافية لرفع مستوى التجهيز.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية إن "معدل تجهيز الطاقة يختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، بحسب مجموعة من العوامل تتعلق منها بتوفر الوقود وتأثر بعض المحطات بزيادة الطلب على الاستهلاك، والعوارض الفنية التي تطرح على الشبكة، وغيرها من الأمور الأخرى التي تؤثر في معدل ساعات تجهيز الكهرباء".

وأضاف موسى، أن "العراق يمر بانحسار إطلاقات الغاز المورد، وقلة إطلاقات الوقود الوطني لصالح المحطات"، لافتاً إلى أن "المحافظات التي سجلت تراجعاً بساعات تجهيز الكهرباء هي العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط بسبب شح الوقود".

وأشار إلى أن "الوزارة تنسق مع الجانب الإيراني ووزارة النفط لضمان وصول كميات وقود كافية لتشغيل المحطات ورفع ساعات تجهيز الكهرباء".

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