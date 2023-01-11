2023/01/11 | 12:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجمّع طيور الفلامينغو معًا في مستعمراتٍ ضخمة.وبينما تجلب مراقبة هذه الكائنات الاجتماعيّة الكثير من المتعة للنّاظرين، إلا أن رؤيتها من منظور عين الطّائر تجربة مختلفة تمامًا.ووثّق مصور هندي مشاهد ساحرة لهذا "الجيش الوردي" في الهند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة بالهند) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصور يوثق "جيشًا ورديًا" يخطف الأبصار في بحيرة بالهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).