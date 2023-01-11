2023/01/11 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجّه وزير الزراعة عباس جبر العلياوي صباح اليوم الاربعاء، السماح بنقل مادة بيض المائدة المنتجة في مشاريع دواجن اقليم كردستان الى باقي محافظات العراق الأخرى وبالعكس .وأكد وزير الزراعة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة: السماح بنقل مادة بيض المائدة من اقليم كردستان للمحافظات العراقية كافة المركز الخبري الوطني.

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