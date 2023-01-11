2023/01/11 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء،لنظيرة الاردني ان مجلس النواب العراقي يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين العراق والاردن.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي الاعلامي تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يؤكد: البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين العراق والاردن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد: البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين العراق والاردن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد: البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين العراق والاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).