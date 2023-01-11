الزراعة  تتخذ اجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار بيض المائدة

2023/01/11 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجّه وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، الاربعاء، بالسماح بنقل مادة بيض المائدة المنتجة في مشاريع دواجن اقليم كردستان الى باقي محافظات العراق الأخرى وبالعكس .

وقال الوزير في بيان إن "القرار جاء لمواجهة الارتفاع في اسعار هذه المادة الحيوية في السوق المحلية ".

كما وجّه العلياوي "شركة مابين النهرين العامة والشركة العراقية لإنتاج البذور بسرعة تجهيز مادة أعلاف الذرة الصفراء الى مربي الدواجن بالكميات الكافية والأسعار المدعومة من الدولة لضمان استمرارهم في انتاج هذه المادة وديمومة رفد السوق المحلية بالاسعار المقبولة للمنتجين والمواطنين".

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