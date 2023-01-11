«أبل» تكشف النقاب عن نظارة «رياليتي برو»

2023/01/11 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكشف شركة «أبل» النقاب عن نظارة الواقع المختلط المرتقبة بدرجة كبيرة هذا الربيع فيما ستبدأ عمليات التسليم للمستهلكين في خريف عام 2023؛ حسبما أفادت «بلومبيرغ».

وجاء هذا الخبر بعد تعليقات الأسبوع الماضي من محلل ىبل، مينغ تشي كو، الذي أفاد بأن مشاكل تطوير البرمجيات والمكونات الميكانيكية أجبرت الشركة على تأخير عمليات التسليم إلى النصف الأخير من عام 2023.

كما توقع مينغ أيضاً أن تعلن «أبل» عن هذه النظارة الخاصة بها؛ إما في الربيع أو في المؤتمر الذي تعقده للمطورين والذي عادة ما يكون في يونيو.

وذكرت «بلومبيرغ» أن النظارة المرتقبة ستعمل على نظام تشغيل جديد يطلق عليه اسم xrOS، وأن شركة «أبل» قد منحت بالفعل مجموعة مختارة من مطوري البرمجيات الوصول إلى المنصة.ووفقاً للخبر ستطلق على النظارة اسم «رياليتي برو»، وفي العادة تستخدم شركة «أبل» كلمة «برو» في خطوط إنتاجها المتطورة والتي تركز على المستخدم القوي.وسيختلف عرض الواقع المختلط من «أبل» عن «كويست» الخاصة بشركة ميتا، وهو منتج واقع افتراضي خالص

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