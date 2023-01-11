العامري يحمل

2023/01/11 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري،

الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية

ارتفاع الدولار.

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، أن "العامري

إستقبل السفير الفرنسي في بغداد إيريك

ش

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