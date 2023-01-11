هل استغل العراق زيارة إنفانتينو لرفع الحظر؟ يونس محمود يجيب

2023/01/11 | 13:38 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنفانتينو زار العراق في افتتاح خليجي 25 (الاتحاد العراقي/ Getty)

وضح يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق والنائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، موضوع استغلال زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لمدينة البصرة، خلال افتتاح "خليجي 25"، من أجل رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية.

وحول هذا، قال محمود، الذي حلّ الثلاثاء ضيفاً على برنامج "المجلس" الذي يعرض على قناة "الكأس": "نريد أن نرفع الحظر على العاصمة بغداد، لكن هذا الملف لم يكن محصوراً بحضور إنفانتينو إلى العراق في افتتاح كأس الخليج، بل جمعتنا لقاءات به في قطر خلال كأس العالم 2022 ومن قبلها في بعض المناسبات بالدوحة".

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

وتابع "حضور إنفانتينو حدث كبير عملنا عليه ونجحنا في ذلك، خصوصاً أنه أتى إلى هنا ورأى كل شيء بنفسه، وما يسعدنا أنه حرص على التغريد في مناسبتين من خلال صورة لنجم منتخب العراق إبراهيم بايش والثانية شكر بها العراق على حضوره واستمتاعه في لقاء افتتاح كأس الخليج، وهذا أمر يسعدنا".

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