2023/01/11 | 13:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: توفر ثلاثة جوازات سفر آسيوية لحامليها حرية سفر عالمية أكبر من...

ظهرت المقالة العراق لا يزال في ذيل قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2023 أولاً على المسلة.

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