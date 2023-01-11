2023/01/11 | 13:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: في حين ترتفع نسب الفقر في العراق، تُرصد مظاهر تبذير ،...

ظهرت المقالة الإسراف والبذخ واستباحة المال العام يتحالف مع الفساد ضد المواطن العراقي أولاً على المسلة.

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