مدرب عُمان: سنتأهل مع العراق لنهائي خليجي 25

2023/01/11 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع مدرب المنتخب العُماني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، تأهل فريقه إلى جانب منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية في كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة السعودية إن “المباراة مهمة جدا ونرغب في تحقيق الفوز واللقاء سيكون ممتعاً للمنتخبين، خسرنا ظهيري الجنب لكن لدينا الحلول لكسب المواجهة”.

وبين أن “المنتخب العُماني جاهز للمباراة ومتفائل بالتأهل، الجميع علم أننا خسرنا في البطولة الماضية أمام السعودية ولا نريد تغيير طريقة لعبنا..



ولا يوجد ما نخفيه”.

وتابع أن “المنتخب السعودي الحالي بطل غرب آسيا، ولاعبوه يلعبون في أقوى دوري آسيوي، لدينا مشاكل منها الإصابات والتعب والإجهاد، ولكننا لن نبحث عن الأعذار”، مرجحاً “تأهل عُمان والعراق لنهائي كأس الخليج”.

من جانبه أكد حارس مرمى منتخب عمان إبراهيم المخيني خلال المؤتمر أن “أجواء البصرة جميلة جداً والجماهير العراقية تدعم جميع المنتخبات”.

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