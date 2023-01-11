الكرملين يحذر من التسرع في إعلان السيطرة على بلدة سوليدار الأوكرانية

2023/01/11 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من الإعلانات السابقة لأوانها، التي تتحدث عن الاستيلاء على بلدة سوليدار الأوكرانية، وحث على الالتزام بالبيانات الرسمية، لكنه قال إن هناك "اتجاها إيجابيا".

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