جلسة مباحثات نيابية بين العراق والأردن

2023/01/11 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت في مجلس النواب العراقي، اليوم

الأربعاء، جلسة مباحثات بين رؤساء

الكتل النيابية العراقية والوفد

النيابي الأردني.

وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس

النواب في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "رئيس

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