السوداني: لن نكون طرفا في سياسة المحاور

2023/01/11 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، إن العراق

لن تكون طرفا في "سياسة المحاور"، فيما

بين انه سيزور ألمانيا الأسبوع المقبل

تلبية لدعوة المستشار أولاف شولتس في

سياق العلاقات التاريخ

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