إيران تستدعي السفير العراقي بشأن تسمية كأس الخليج

2023/01/11 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، استدعاء

السفير العراقي لدى طهران، اعتراضا على

استخدام مصطلح "الخليج العربي" في

البطولة الجارية في محافظة البصرة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير

عبد اللهيان انه تم

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