متى وكيف وأين؟.. بناء أول مدينة للوافدين الإيرانيين على الحدود العراقية

2023/01/11 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن مزهر التميمي مدير ديوان الوقف الشيعي في ديالى، اليوم الأربعاء، عن بناء أول مدينة للزائرين على الحدود الإيرانية شرق المحافظة.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن “مشروع بناء اول مدينة للزائرين على الحدود العراقية- الإيرانية قرب معبر مندلي الحدودي شرق ديالى، قد طرح قبل خمس سنوات من الان"، مبينا أنه "تم تحديد 31 دونم لاستملاكها لبدء المشروع إلا ان بعض النقاط تسببت في التأخير قبل ان يرى المشروع النور أخيرا".

وأضاف ان" المشروع سيدرج ضمن مشاريع الوقف في موازنة 2023 ونأمل أن تخصص له الأموال اللازمة لأطلاقه"، لافتا الى أن "المشروع هو الأول من نوعه على مستوى البلاد وسيكون نقلة نوعية في استقطاب الزوار من مختلف دول العالم عبر منفذ مندلي الحدودي في طريقهم الى المقدسة في سامراء وبغداد والنجف وكربلاء وبقية المدن".

وأشار التميمي الى أن" ديالى تضم عشرات المراقد والمزارات الدينية التي ستكون نقطة مهمة من نقاط تدفق الزوار من مختلف البلدان بعد فتح مدينة الزائرين".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن أن أعداد الزائرين الوافدين والمغادرين من 7 منافذ تجاوز المليون زائر خلال الزيارة الاربعينية.

تحرير: ر.



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