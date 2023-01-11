2023/01/11 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيتغلب السوداني على ازمة الدولار ؟ اياد علاوي يجيب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل سيتغلب السوداني على ازمة الدولار في العراق ؟ اياد علاوي يجيب قناة التغيير الفضائية.

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