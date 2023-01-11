الأمن الوطني يلقي القبض على متهمين إثنين مارسا السحر والشعوذة بعد إبتزازهما لأكثر من (٨٠٠) ضحية

2023/01/11 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد إبتزازهما لأكثر من (٨٠٠) ضحية ، قام الأمن الوطني ، اليوم الأربعاء ، في المثنى بإلقاء القبض على متهمين إثنين مارسا السحر والشعوذة

وصرح الأمن الوطني ، بأنه وفقاً لمعلوماتٍ استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى من إلقاء القبض على متهمين إثنين يمارسان أعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية مستغلين بها بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعمالهم الدنيئة والتي وصلت إلى أكثر من (٨٤١) حالة ابتزازٍ وتهديدٍ عبر صفحات وهمية تمكنا من خلالها جمع مبالغ مالية تقدر بـ (٥٠) مليون دينار عراقي.

هذا وقد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل

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