السوداني يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

2023/01/11 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق.



وحضر اللقاء عدد من السادة الوزراء والمستشارين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

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