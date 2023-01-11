تعرف على اقوى جوازات السفر لعام 2023

2023/01/11 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تبدأ اليابان عام 2023 بأقوى جواز سفر في العالم، إذ يسمح بالدخول بدون تأشيرة إلى 193 وجهة عالمية، وفقًا لمؤشر Henley Passport الأحدث، الذي يتصدره البلد الآسيوي للعام الخامس على التوالي.[…]

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