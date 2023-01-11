وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني الاسبق حسين الحسيني عن عمر 86 عاماً

2023/01/11 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق حسين الحسيني، عن عمر ناهز 86 عاما.وولد الحسيني في محافظة البقاع قضاء زحلة، وترأس مجلس النواب في لبنان منذ العام 1984 ولغاية 1992 بعد نهاية الحرب الأهلية وكانت له مساهمة كبيرة … Readmore

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