النزاهة: مخالفات وملفات فساد تواجه شركة تسويق النفط سومو

2023/01/11 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه شركة تسويق النفط العراقية – سوم، تحقيق هيئة النزاهة العراقية، بعد الكشف عن تعرضها لعقوبات تغريم بسبب تقاعسها في تصدير النفط، وسط تأكيدات نيابية بأن الشركة لم تتمكن من تصدير النفط واستيراد المشتقات النفطية بطريقة أصولية وصحيحة.ملفات فساد … Readmore

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