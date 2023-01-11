المركزي يبيع 78 مليون دولار فقط..  الحوالات الخارجية تشكل 44% فقط مع لجوء التجار للسوق الموازي

2023/01/11 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغت مبيعات العملة الصعبة عبر نافذة البنك المركزي العراقي اليوم الاربعاء، 78.2 مليون دولار اميركي، بارتفاع طفيف مقارنة بمبيعات يوم امس الثلاثاء التي بلغت اكثر من 71 مليون دولار.

وبحسبما اظهرت نافذة بيع العملة الصعبة، فأن المبيعات النقدية تجاوزت مبيعات الحوالات الخارجية، وذلك بسبب قلة اقبال التجار على شراء الدولار من البنك المركزي خوفا من تسجيل اسمائهم وفرض ضرائب عليهم بكونهم تجار.

وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية اكثر من 35 مليون دولار فقط اي مانسبته 44% من مجمل المبيعات، فيما بلغت المبيعات النقدية اكثر من 43.2 مليون دولار اي 56% من مجمل المبيعات.

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