ايران تعلن نجاح الوساطة العراقية بين طهران والرياض

2023/01/11 | 15:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني شاريار...

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