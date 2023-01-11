2023/01/11 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل وفد محامي كركوك

منذ 3 ساعات

الحلبوسي يؤكد أهمية إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة

منذ 3 ساعات

السوداني وبارزاني يبحثان سبل التكامل في عمل الحكومتين الاتحادية والإقليم

منذ 5 ساعات

الحلبوسي والصفدي يترأسان جلسة مباحثات ثنائية

منذ 5 ساعات

رئيس هيئة النزاهة يدعو السلطات الثلاث لمكافحة الفساد

منذ 6 ساعات

بارزاني في بغداد على رأس وفد رفيع

منذ 6 ساعات

الحلبوسي يلتقي نظيره الأردني في مبنى البرلمان

منذ 16 ساعة

القانونية النيابية: اللجان استأنفت مهامها ولم نبلغ بموعد اولى الجلسات

منذ 16 ساعة

نائب سابق: ارتفاع الدولار أزمة طارئة وأحد أسبابه أميركي – سياسي

منذ 16 ساعة

بعد انتهاء عطلته التشريعية..



متى يعاود البرلمان عقد جلساته؟

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: العراق مستعد لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: العراق مستعد لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).