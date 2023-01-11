لم تتعلم واشنطن الدرسَ على بساطته.. شبح العراق يطارد أميركا في أوروبا (تفاصيل)

2023/01/11 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، سياسات الولايات المتحدة في أوروبا والدعم الذي تقدمه حاليا الى أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مؤكدةً أن الولايات المتحدة لم تتعلم من اخطائها السابقة.

وقالت الصحيفة بحسب التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة لم تتعلم من اخطائها السابقة وخصوصا في العراق الذي بات شبحه يطاردها في أوروبا".

وأضافت، "لقد فات الأوان وبشكل كبير على الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو للبحث في إعلان الأهداف البعيدة والمتوسطة المدى في أوكرانيا، وتحديد الدعم لها من خلال تلك الأهداف"، متابعةً أن "الفشل في ذلك سيقود الى خسارة غير مبررة لحياة العديد".

وأوضحت الصحيفة أن "السياسة الامريكية حول أوكرانيا ما تزال غير واضحة المعالم والاهداف حتى اللحظة وبشكل مثير للقلق ومخيف من إعادة تكرار سيناريو العراق من جديد".

وأشارت الى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي شهر مارس من عام 2022، قال ان فلاديمير بوتن لا يمكن ان يبقى في السلطة، في إشارة الى هدف الولايات المتحدة بتغيير النظام في روسيا".

وتابعت، أنه "خلال فترة وجيزة لاحقة، اعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، ان الولايات المتحدة تهدف من خلال دعم أوكرانيا الى اضعاف روسيا وابقائها ضعيفة الى الدرجة التي لا تستطيع معها القيام بما قامت به في أوكرانيا مرة أخرى، الامر الذي يعني بان الهدف الأمريكي هو محاولة اضعاف روسيا واستنزافها"، بحسب الصحيفة.

التصريحات المتناقضة لم تتوقف عند ذلك، على حد قول الغارديان، موردة تصريحات أخرى صدرت عن وزير الخارجية الامريكية انتوني بيلكنز أكد خلالها أن "تركيز الولايات المتحدة منصب على الاستمرار بما تفعله حاليا وضمان ان تكون أوكرانيا قادرة على دفع العداء الروسي واستعادة الأراضي التي فقدتها قبل الرابع والعشرين من فبراير".

ولفتت الصحيفة الى أن "تصريحات بايدن غير دقيقة كونها صعبة التحقق، فان الأهداف التي عبرت عنها القيادة الامريكية ليست مختلفة فقط، بل متناقضة أيضا، حيث لا يمكن ان تعمل الولايات المتحدة على الهدفين دون التباين في طبيعة التجهيز والدعم الذي ستقدمه الى أوكرانيا".

واختتمت الصحيفة تقريرها بـ "التشديد على ضرورة ان تعمل الإدارة الامريكية على تحديد أهدافها في أوكرانيا وتخصيص الدعم الذي تقدمه لينعكس على تحقيق تلك الأهداف، مذكرة بغياب الاستراتيجية والاهداف الامريكية الواضحة في العراق والتي قالت انها ما تزال "تطارد الولايات المتحدة وتذكرها بانها لا تعلم معنى النصر في الحرب"، على حد قولها.

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم تتعلم واشنطن الدرسَ على بساطته.. شبح العراق يطارد أميركا في أوروبا (تفاصيل)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم تتعلم واشنطن الدرسَ على بساطته.. شبح العراق يطارد أميركا في أوروبا (تفاصيل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).