مكتب مجلس الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع فني موسع بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان

2023/01/11 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، عن عقد اجتماع فني موسع بين الحكومة الاتحادية، ووفد حكومة إقليم كردستان، في العاصمة بغداد.وذكر بيان لمكتب السوداني تلقاه […]

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