2023/01/11 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، الأميركية، اليوم الأربعاء، وقف جميع الرحلات في كافة أنحاء أميركا لعطل في الكمبيوتر.وذكر بيان للإدارة أنها “تعمل على إصلاح الخلل الفني لاستعادة حركة الطيران في أميركا”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقف الرحلات الجوية بجميع انحاء الولايات المتحدة الاميركية المركز الخبري الوطني.

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