"بحجم الأرض".. ناسا ترصد كوكبا "قد يكون صالحا للحياة"

2023/01/11 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت وكالة "ناسا" كوكبا خارج المجموعة الشمسية بحجم الأرض تقريبا ويدور حول نجم صغير على بعد حوالي 100 سنة ضوئية

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