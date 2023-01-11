2023/01/11 | 15:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساهم الغابات المصغرة في بناء البيئات الحضرية وتلعب دورًا رائدًا في حركة تهدف لإعادة الطبيعة إلى المدن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تجلب حركة "إعادة البناء الحضري" الطبيعة إلى قلب المدن؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تجلب حركة "إعادة البناء الحضري" الطبيعة إلى قلب المدن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).