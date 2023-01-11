يمكن حامله من زيارة 193 دولة دون تأشيرة…”أقوى جوازات السفر” لعام 2023

2023/01/11 | 15:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تصدرت اليابان للعام الخامس على التوالي قائمة “أقوى جواز سفر في العالم“، الذي يتيح لحامليه زيارة 193 دولة دون الحصول على تأشيرة.وبحسب أحدث بيانات لمؤشر Henley لجوازات السفر، فقد احتفظت سنغافورة وكوريا الجنوبية بترتيبهما في المركز الثاني بين أقوى جواز سفر في العالم، تليهما ألمانيا وإسبانيا.ويعتمد تصنيف Henley & Partners على […]

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