2023/01/11 | 15:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9osUAu_Krfo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناطق شمالي بابل تشكو غياب المشاريع الخدمية رغم التخصيصات المالية الكبيرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناطق شمالي بابل تشكو غياب المشاريع الخدمية رغم التخصيصات المالية الكبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).