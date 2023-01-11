المالية تعلن إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 63 ألف درجة وظيفية لتثبيت العقود

2023/01/11 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء،

إنجاز إجراءات استحداث اكثر من (٦٣) الف

درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات

الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "بتوجيه

ومتابعة مباشرة من قبل وزير المالية طيف

سامي

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