العراق بالأخضر أمام اليمن في كأس الخليج

2023/01/11 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيرتدي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، غدا الخميس، القميص الأخضر أمام نظيره اليمني ولأول مرة في بطولات الخليج.

وقررت لجنة الحكام ببطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة، إسناد إدارة المباراة بين العراق واليمن، إلى طاقم تحكيم أوزبكي، بقيادة ألجيز تاتاشيف، ويساعده كل من شايوسوبوف سنجار وأليشير عثمانوف، والحكم الرابع القطري سلمان فلاحي، فيما عُين حكما للفيديو المساعد الحكم القطري عبد الله المري يعاونه أحمد عيسى من الإمارات، بينما تم تعيين البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام.

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